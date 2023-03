Non solo la premier Giorgia Meloni, e ancora la nuova segretaria del Pd Elly Schlein, i ministri avversari, e gli amici del Pd a cominciare da Dario Franceschini. È incessante il ritmo dei messaggi che arrivano dal mondo politico per la morte di Bruno Astorre, il senatore Pd che questa mattina sarebbe precipitato dal quarto piano dell’ufficio al Senato, in base a quando si apprende sarebbe avvenuto per un gesto volontario. Choc in Parlamento, ma è un’onda di dolore e stima che attraversa la comunità democratica del Lazio e nazionale, e numerose personalità politiche. Astorre che è stato anche segretario del Pd del Lazio, era d’altronde un uomo caratterizzato da una profonda passione per la politica, un saldo legame con i territori della provincia di Roma, i Castelli ma non solo visto che si sempre occupato in prima persona di svolgere un ruolo di direzione politIca. Passione e grande acume politico che lo avevano portato a diventare uno dei pilastri dell’area di Dario Franceschini, un vero riferimento nel Lazio. Un carattere spesso ironico e diretto con cui ha creato intorno a sé negli anni una forte comunità politica. Il Pd nazionale commenta: “Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”. Dai Cinque Stelle che nel Lazio hanno parlato a ogni livello regionale, romano, provinciale, si fa sentire il leader Giuseppe Conte con un tweet. “Apprendo con tristezza della morte di Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile e importante legame tra istituzioni e territorio. Una perdita dolorosa”. Parla di “dolore che lascia senza parole” Carlo Calenda, “nel nostro rapporto – ricorda oggi – non sono mancati scontri anche duri legati alla politica ma non è mai venuta meno la simpatia reciproca”. Per il ministro Matteo Salvini si tratta di una “tragica scomparsa” che “lascia senza parole, da parte mia e di tutta la Lega le più sentite condoglianze alla famiglia e alla sua comunità politica”. Ettore Rosato lo dipinge come “un uomo politico capace e raffinato” e Stefano Bonaccini si dice “sconvolto da questa terribile notizia”. Commozione nel Pd, per Matteo Orfini si tratta di “un dolore profondo” e Piero Fassino twitta: “Oggi ci ha lasciato drammaticamente Bruno Astorre, un uomo buono, un politico serio e appassionato. Ci mancherà il suo sorriso, la sua ironia, la schiettezza del suo dire”. Una notizia “terribile e inaspettata” per Massimiliano Smeriglio, e anche dall’altra parte del campo parole di stima, fanno sapere da FdI: “Esprimiamo profonda tristezza per la scomparsa del senatore Bruno Astorre”.

