Torna “Marcellina In Danza”: attesa per Andre de la Roche e Samuel Antinelli

C’è grande attesa per “Marcellina In Danza”, maratona di danza e balletto organizzata dalla scuola “La Gioia di Danzare”, dall’Associazione dei Butteri e dal Comune di Marcellina in occasione della Festa di Maggio della Madonna della Ginestra. Quest’anno la data che gli insegnanti, allievi e i coreografi dovranno segnare sul loro calendario è quella di sabato 27 maggioin Piazza Cesare Battisti alle ore 21.00. Un’occasione, nell’arco della stessa giornata, per permettere sia alle molte scuole affezionate sia alle nuove che fanno richiesta, di potersi esibire e presentare il proprio lavoro in quella che si suole appunto definire più che una rassegna di danza una vera e propria maratona.

L’obiettivo è quello di offrire un momento di crescita, aggregazione e confronto fra tutte le scuole. Un appuntamento importante nel quale presentare i lavori e gli obiettivi raggiunti da allievi ed insegnanti. I generi presentati spazieranno in tutti gli stili di danza: danza classica, jazz, contemporanea, moderna, hip hop, funky, tiptap, danze di carattere, break dance, balli popolari e danze folkloristiche. In occasione della festa della Madonna della Ginestra, si terrà anche il Gran Galà di Danzacon la partecipazione straordinaria del ballerino internazionale Andre De La Roche e di Samuel Antinelli, il diciottenne ballerino hip hop di Palombara Sabina, protagonista del programma “Amici 22”. La direzione artistica è affidata a Sara Zuccari.