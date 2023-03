Morte Astorre, Enrico Letta: “Attonito da tragica notizia”

“Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”, Enrico Letta ha espresso subito sgomento per la notizia della morte del senatore Bruno Astorre avvenuta poco fa in uno degli uffici del Senato. Astorre esponente di spicco del Pd, è stato anche segretario regionale del partito.