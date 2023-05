Guidonia, avviso per il comitato locale per l’occupazione

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse degli operatori locali a partecipare al Comitato Locale per l’Occupazione di Guidonia Montecelio.

L’invito è rivolto a enti del Terzo Settore; imprese; operatori accreditati allo svolgimento di servizi al lavoro (Agenzie per il Lavoro); operatori accreditati per la formazione; altri Comuni limitrofi a quello di Guidonia Montecelio, facenti parte del territorio del Lazio; Amministrazioni provinciali e altri Enti pubblici locali; associazioni sindacali e datoriali; Centro per l’Impiego territorialmente competente come componente obbligatorio del partenariato allargato.

Per maggiori informazioni e per consultare la modulistica: https://tinyurl.com/avviso-comitato-occupazione