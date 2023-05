Raddoppio di via di Marco Simone, da lunedì disagi alla viabilità

Per consentire i lavori di raddoppio di via di Marco Simone e di messa in sicurezza dell’area soggetta ad allagamenti nei pressi di via Palombarese, il Comune di Roma ordinerà la chiusura della strada da lunedì 15 maggio a lunedì 5 giugno, nel tratto compreso tra via Bellegra e la rotatoria della via Palombarese.

In queste ore si sta procedendo al posizionamento dei cartelli segnaletici che indicano la viabilità alternativa per coloro che devono, comunque, transitare in quel tratto stradale e che si snoda in un percorso interno ai quartieri di Marco Simone e Setteville Nord, di seguito riportato. Naturalmente questo percorso alternativo è vietato ai mezzi pesanti (superiori a 3,5 t) che dovranno necessariamente defluire in direzione via di Casal Bianco o Via Palombarese.

Per non congestionare il percorso alternativo a via di Marco Simone e in considerazione della sua tortuosità, si consiglia comunque a tutti di raggiungere l’asse tiburtino da quello nomentano o viceversa, più a sud, sul Grande Raccordo Anulare, o più a nord, utilizzando via di Formello.

La strada chiusa al traffico insiste nel Comune di Roma Capitale ma, essendo utilizzata soprattutto da concittadini, l’Amministrazione di Guidonia Montecelio ha predisposto il potenziamento dei presidi della Polizia locale per agevolare la circolazione e ridurre, per quanto possibile, il disagio agli automobilisti e ai residenti.

Di seguito il percorso alternativo consigliato per chi non possa evitare il transito nei pressi di via di Marco Simone:

DIREZIONE PALOMBARESE (4.3 km): via Bellegra – via Percile – via Polibio – via Tacito – via Palombarese;

DIREZIONE TIBURTINA (4.3 km): via Palombarese – via Tacito – via Polibio – via Percile – via Bellegra.

La modifica alla viabilità non impedirà ai residenti in via di Marco Simone di raggiungere le proprie abitazioni.