Terre di Otium, corsi di formazione itinerante: martedì appuntamento a Roiate

Secondo appuntamento con i corsi di formazione promossi dalla DMO – Destination Management Organization “Terre di Otium” e organizzati da Menti Pratiche Società Benefit. Dopo Tivoli sarà Roiate, martedì 23 maggio a partire dalle ore 14, ad ospitare il workshop esperienziale itinerante che nelle prossime settimane sarà in diversi comuni del territorio, tutti ad accesso gratuito. Tre ore di coinvolgenti incontri interattivi, che vedranno i partecipanti impegnati con un unico obiettivo: rafforzare la rete virtuosa messa in piedi grazie al lavoro portato avanti dalla DMO, in un’ottica di potenziamento corale e condiviso, per far in modo che il turismo diventi un’occasione concreta di sviluppo del territorio. Tema dell’incontro sarà “La D.M.O. Terre di Otium: Territorio e Identità” e vedrà i partecipanti impegnati anche in un momento laboratoriale, per mettere in pratica subito quello che hanno imparato, costruendo così insieme un percorso identitario che accresca la consapevolezza delle potenzialità dei luoghi in cui si vive e lavora. Per iscriversi è necessario mandare una mail a info@terrediotium.com, fino ad esaurimento posti.