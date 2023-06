Presentato all’Italian Pavilion il nuovo progetto delle Ville di Tivoli

Nasce EXTRAVILLÆ Metamorfosi in bellezza, un nuovo evento cinematografico che traccia un percorso suggestivo e trasversale sul grande e variopinto tema della bellezza, attraverso proiezioni, incontri, performance ed eventi speciali, dal 16 al 29 luglio 2023 presso Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli.

Ne hanno parlato oggi a Cannes, presso l’Italian Pavilion, il direttore artistico Andrea BRUCIATI, storico dell’arte e direttore delle VILLÆ, il presidente dell’Anica Francesco RUTELLI, ideatore del festival Videocittà, la direttrice di Roma Lazio Film Commission Cristina PRIARONE ed il gm Remigio TRUOCCHIO della società Cineventi, organizzatrice dell’evento.

Con un ricco programma di proiezioni di film nazionali, internazionali e di titoli restaurati, incontri con autori di cinema e non solo, performance ed eventi all’insegna dell’arte, EXTRAVILLÆ accende i riflettori sul grande tema della metamorfosi in bellezza, permettendo al pubblico la fruizione inedita notturna di un patrimonio culturale e artistico di valore immenso.

Durante la presentazione il direttore BRUCATI ha illustrato i contenuti e le particolarità di un evento unico nel suo genere, che ha l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale estiva all’interno degli spazi di Villa Adriana, le cui strutture costituiscono uno dei più importanti e mirabili esempi della cultura romana, e Villa d’Este, uno dei simboli del Rinascimento Italiano, entrambi gioielli architettonici e dalla scenografia unica al mondo, dichiarati dall’UNESCO “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”.

Un evento che guarda oltre il concetto di Festival rimettendo in discussione il canone stesso della bellezza, grazie ad un cartellone variegato di appuntamenti serali che spaziano dal cinema, alla musica, alle arti visive, luoghi fuori dall’ordinario e matrici di valori estetici assoluti, ora declinati secondo una sensibilità contemporanea. La direttrice PRIARONE si è poi soffermata sull’importanza della valorizzazione di location d’eccezione attraverso eventi straordinari di grande qualità, attrattori di un pubblico nuovo, alla ricerca di spazi alternativi e di contenuti che guardano al futuro.

Nel dettaglio la RLFC (roma lazio film commission) organizzerà nel corso delle serate una serie di incontri targati, come da tradizione al Festival di Roma, CineCampus Off, con autori e attori di film sostenuti dalla Regione Lazio per una visione e celebrazione della bellezza delle location del territorio.

Inoltre ha introdotto uno dei temi che accompagnerà questa edizione di ExtraVillae: la riscoperta degli alberi secolari che arricchiscono e valorizzano il parco di Villa Adriana e i giardini di Villa D’este, introducendo l’intervento di Sergio GUIDI, Presidente dell’Associazione dei Patriarchi della Natura, che ha descritto, con l’ausilio di documenti fotografici, il delicato lavoro svolto per la mappatura nel Lazio degli alberi secolari, tra cui quelli residenti a Tivoli e la loro rinascita attraverso la creazione di “gemelli”.

Ed è proprio a questi alberi e alla loro metamorfosi che sarà dedicata la serata inaugurale in partnership con VIDEOCITTÀ, il festival della visione e della cultura digitale, annunciata oggi in anteprima dal suo ideatore Francesco RUTELLI.

Una live performance tra natura, acqua, musica ed immagini, sul tema dei contrasti dell’ecosistema, con sfondo gli alberi secolari presenti nelle Villae, realizzata da un artista di fama internazionale che sarà presentata nel corso della conferenza stampa di Videocittà, a Roma, lunedì 29 maggio.

Inoltre, Rutelli ha rimarcato la centralità delle Villae tra i monumenti più richiesti dal turismo internazionale e la necessità di coniugare sempre più momenti culturali e di grande spettacolarità all’interno di spazi museali unici, per una fruizione straordinaria notturna dei siti, tra cinema, arte e bellezza.

“Villa Adriana e Villa d’Este – ha poi concluso Andrea BRUCIATI – si propongono come spazi di nuove socialità, per inedite narrazioni e sperimentazioni sempre attive. Straordinari luoghi d’elezione si fanno racconto e palinsesto visivo per una esperienza immersiva totalizzante. Il nuovo progetto EXTRAVILLÆ intende così tracciare un percorso tra le meraviglie UNESCO, alla ricerca dell’originaria polisemia del concetto di bellezza, declinato secondo le diverse sensibilità proprie dell’Arte, offrendo così percorsi di un passato proteso al futuro, attraverso territori anche della mente che incarnano e sostanziano l’evento”.

ExtraVillae è prodotto dall’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este VILLÆ, sostenuto dal Ministero della Cultura Direzione Cinema e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission e organizzato dalla società Cineventi.

Partner di ExtraVillae la Roma Lazio Film Commission ed il festival VIDEOCITTÀ.