Pd, Maugliani: “Benvenuto a Castorino”

“Voglio dare il benvenuto nel Partito Democratico a Matteo Castorino e agli attivisti della rete di cittadini che ho incontrato insieme a lui qualche giorno fa e che lo hanno seguito in questa nuova avventura”. A commentare l’ingresso del”ex cinque stelle nel Pd di Guidonia è il segretario provinciale Rocco Maugliani in un post su Facebook. “A Matteo mi lega una grandissima stima umana e politica. Abbiamo condiviso una bella avventura amministrativa a Guidonia nel corso della quale ho potuto ammirare in Matteo, allora capogruppo del movimento cinque stelle al governo della città più grande della provincia di Roma, un dirigente e un amministratore capace e incredibilmente maturo per la sua età , sempre corretto e leale nei suoi comportamenti. Sono fermamente convinto che per il nostro partito il suo ingresso rappresenterà un valore aggiunto importante e non soltanto a Guidonia Montecelio. Il lavoro che Matteo sta portando avanti insieme a Daniela Rondinelli, parlamentare europea romana che da qualche mese si è iscritta al Partito Democratico, sarà utile ad avvicinare al nostro partito sul territorio esperienze civiche e politiche che negli anni scorsi avevano preso altre strade. La destra è forte ma anche sul nostro territorio abbiamo avvertito in queste settimane gli effetti positivi di un nuovo entusiasmo che si è determinato in seguito al nostro congresso. Sono quasi mille i nuovi iscritti al 12 Marzo certificati dalla commissione federale per il prossimo congresso regionale. L’ingresso organico nel Pd di soggetti politici come Articolo 1 , di associazioni come Pop o di reti di cittadini con alle spalle esperienze politiche importanti nel campo delle istituzioni come quelle che fanno riferimento a Daniela e Matteo da’ la misura delle potenzialità di espansione di un percorso che ci lascia ben sperare per il futuro del nostro partito e di quel campo di forze progressiste e riformiste che ha bisogno di un Pd forte e riconosciuto a livello nazionale così come nei territori”.