Elara di Gea Petrini: quando il fuoco incontra l’ombra nella danza eterna del paranormal romance

Una nuova stella è sorta nel firmamento della letteratura fantasy. Gea Petrini, autrice già amatissima per la saga Darkness Chronicles, ha infatti rilasciato il suo ultimo romanzo, Elara, una storia di licantropi, amore e tormento, che in ventiquattro ore si è conquistata il titolo di bestseller fantasy su Amazon.

Gea Petrini non è una nuova arrivata nel mondo della scrittura. Giornalista professionista, social media expert e fondatrice della Scrivere Academy, la casa degli autori indipendenti, Gea sa bene come avvincere i lettori, grazie a un approccio narrativo sempre fresco e coinvolgente. La sua passione per la scrittura, i viaggi e l’esplorazione delle terre del Grande Nord si riflettono nelle pagine dei suoi romanzi, pieni di suggestivi scenari. Se nel contemporary romance uscito a marzo, Cuori Sotto Zero anche questo Amazon bestseller, la scrittrice ci ha portati direttamente nell’Artico per una storia d’amore e una gara giornalistica, con Elara siamo nella foresta canadese e le sue suggestioni.

Elara è un romanzo dal ritmo incalzante, impreziosito da una tensione palpabile e da un’atmosfera oscura e intrigante. In una comunità di licantropi assistiamo al fiorire di un amore proibito, un fuoco che brucia sotto l’argento di una luna eterna. Elara, figlia del potente Alfa Declan, e Sam, lupo nero e fraterno compagno di clan, si ritrovano intrappolati tra le leggi inviolabili del branco e un desiderio che rischia di consumarli. Tra nemici insidiosi e un triangolo amoroso, Elara e Sam devono combattere i propri demoni personali. L’autrice crea un mondo paranormale dove la cruda realtà si intreccia con passioni sensuali e bollenti. Ogni pagina è un invito a perdere se stessi tra le righe di questa storia di amore, desiderio e auto-determinazione.

Il romanzo si inserisce nella serie Shadow Girls, una serie di libri autoconclusivi che possono essere letti indipendentemente. Ciò nonostante, il legame tra le storie rende ogni lettura ancora più appagante per chi segue l’autrice e la sua evoluzione narrativa. Elara è arricchito da una speciale edizione cartacea con illustrazioni, che rendono l’esperienza di lettura ancora più immersiva e appagante. GeaPetrini è un’autrice da seguire con attenzione, una voce forte e chiara nel panorama del fantasy indie italiano. Le sue storie sono cariche di eroine anomale che cercano la propria identità in ambienti ostili. Elara è senza dubbio una lettura imperdibile per gli amanti del genere paranormal romance. Preparatevi a essere trasportati in un mondo dove il dovere si scontra con l’amore, il fuoco incontra l’ombra, e dove ogni lupo ha la sua luna.

