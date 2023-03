Morte di Bruno Astorre, aperta indagine per istigazione a suicidio

Tragica mattina al Senato, è morto infatti Bruno Astorre, senatore del Pd e segretario regionale del partito. Il senatore che tra pochi giorni avrebbe compiuto 60 anni è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Il portone dell’immobile è adesso chiuso. Sono appena entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il senato. Davanti al Palazzo si trova un autopompa dei Vigili del fuoco. Il senatore Bruno Astorre in base a quanto si apprende si sarebbe suicidato in Senato, lanciandosi dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Cenci a Roma. Secondo poi quanto riporta l’Ansa, la Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine di istigazione al suicidio, come appunto da prassi. È previsto un sopralluogo a Palazzo Cenci da parte del pm di turno.