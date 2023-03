Franceschini: “Ciao Bruno, amico di una vita”

Sono le parole più toccanti e personali che escono in queste prime ore dopo la notizia della morte di Bruno Astorre, senatore del Pd e segretario regionale. Dario Franceschini, ex ministro e oggi senatore, ha condiviso con Astorre un lungo percorso politico di vicinanza e condivisione. In un tweet Franceschini ricorda Astorre: “Ciao Bruno, amico di una vita. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la politica, amare la propro terra, voler bene alle persone. Ogni giorno ci hai salutato con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo per sempre così”.