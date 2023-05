Da Giacarta a Guidonia per studiare la raccolta differenziata

“Una delegazione dell’Amministrazione della Provincia di Giacarta è venuta in visita a Guidonia Montecelio per studiare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti adottato nella nostra Città”. Lo fanno sapere dal Comune di Guidonia Montecelio. “La delegazione è in Italia per raccogliere esperienze e indicazioni utili per avviare anche a Giacarta, città con oltre 12 milioni di abitanti, una raccolta dei rifiuti più efficiente”.