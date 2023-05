Novelli: “Vigileremo su rispetto cronoprogramma lavori in vista della Ryder Cup”

“In continuità con il lavoro svolto nella precedente legislatura, oggi, su mia richiesta, si sono tenute le audizioni in Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti in merito ai lavori infrastrutturali legati alla Ryder Cup 2023”.

Così Valerio Novelli, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle.

“Ho seguito, infatti, sin dall’inizio – prosegue Novelli – il cronoprogramma legato ai cantieri stradali, un percorso partito nel 2019 e che ha visto la Regione Lazio come ente attuatore dei progetti, oltre ai finanziamenti dello Stato con il Governo Conte 2 per 50 milioni di euro e 75 milioni di euro da parte della precedente amministrazione regionale. Prezioso negli anni è stato, inoltre, il contributo dell’allora amministrazione comunale di Guidonia Montecelio guidata dell’ex Sindaco Michel Barbet che ha presentato diverse progettualità accolte, poi, dalla Regione Lazio”.

“La notizia odierna è che l’Astral proprio nell’audizione di oggi – continua il Consigliere Regionale – ci ha rassicurati rispetto al completamento dei lavori che interessano il raddoppio dell’asse Palombarese, Marco Simone e Tiburtina entro il prossimo 30 giugno. Lavori che sicuramente procureranno inizialmente disagi, ma che porteranno ad un sensibile miglioramento della viabilità con un ritorno economico importante per la zona”.

“Il nostro auspicio è che la tempistica venga rispettata per non disperdere il prezioso lavoro svolto negli anni dal Movimento 5 Stelle. Pensiamo, ad esempio, ai cantieri su Via Tiburtina, problematica su cui siamo intervenuti quando ero Presidente del IV Municipio e che crea non pochi disagi ai cittadini. Vigileremo affinché gli impegni vengano rispettati”- conclude Roberta Della Casa, Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione.