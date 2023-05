Guidonia, convocato un Consiglio per la sicurezza

In considerazione dei recentissimi episodi di violenza che hanno interessato la circoscrizione di Villalba e più in generale i molteplici casi di criminalità che interessano varie zone della Città, è stato convocato un consiglio comunale straordinario per martedì, 16 maggio, alle ore 17.30.

“Quanto accaduto a Villalba nei giorni scorsi – commenta il sindaco Mauro Lombardo – impone ancora una volta il tema della sicurezza nel nostro territorio. Negli scorsi mesi l’Amministrazione ha partecipato ad un bando del Ministero dell’Interno per il finanziamento di una prima rete di telecamere di sicurezza (novanta per la precisione) che speriamo sia in dirittura d’arrivo e dall’esito positivo. Inoltre è sempre più fitto il dialogo con gli Enti preposti alla sicurezza per richiedere un maggior controllo di tutte le nostre frazioni. Questo non è ancora sufficiente e occorrono nuove strategie e risposte più urgenti. Per questo, nel Consiglio comunale di domani e con il contributo di tutte le forze ivi rappresentate, valuteremo le ulteriori iniziative da varare per perseguire l’obiettivo più importante per tutti: la possibilità di vivere in sicurezza e in serenità nella nostra Città”.