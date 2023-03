Cinque Stelle Guidonia: “Cordoglio per la morte di Astorre sempre leale”

“Il M5S di Guidonia Montecelio esprime cordoglio e vicinanza umana alla famiglia e agli amici del Senatore Bruno Astorre, venuto a mancare questa mattina”. Fanno sapere dal movimento. “Un politico capace di avere la giusta attenzione per i grandi temi nazionali e regionali, senza mai perdere di vista anche le piccole questioni locali. Come amministrazione comunale in più occasioni abbiamo avuto occasione di avere confronti e non sono mancati gli scontri, ma sempre leali e anche nelle situazioni più difficili, con il sorriso sulle labbra”.