Anche Fonte Nuova deposita un ricorso al Tar contro l’ordinanza di apertura del Tmb dell’Inviolata firmata dal sindaco metropolitano Roberto Gualtieri. È quanto ha dichiarato nel corso del Consiglio comunale di martedì 18 ottobre il primo cittadino di Fonte Nuova Piero Presutti. Dopo il respingimento del ricorso presentato da Guidonia, ci prova anche Fonte Nuova a ottenere la sospensiva dell’ordinanza che impone l’apertura del sito. Il ricorso è stato depositato nella giornata di lunedì 17 ottobre.

“Abbiamo deciso di adottare questa strategia processuale di concerto con il sindaco di Guidonia e di fare un ricorso autonomo per mettere in campo ulteriori motivazioni. Il tema fondamentale nel nostro caso riguarda la posizione giuridica di Fonte Nuova. La salute e l’inquinamento non seguono i confini amministrativi, però le normative e il Tar le seguono”, ha dichiarato Presutti nel corso della seduta del Consiglio. “Si tratta, in sostanza, di un’accusa politica nei confronti delle amministrazioni romane che operano da anni in regime di ordinanze contingibili e urgenti in modo ripetuto, per il semplice fatto che non c’è stata mai una pianificazione del ciclo dei rifiuti – ha continuato il sindaco –. Tutto questo è stato esposto nel ricorso in modo documentato. Voglio ringraziare le associazioni ambientaliste che ci hanno supportato enormemente nel redigere il ricorso e, in particolare, Donatella Ibba. Abbiamo fatto quello che dovevamo e potevamo fare dando seguito a quanto emerso nel Consiglio comunale del 26 luglio. Vedremo gli esiti. Il quadro generale è negativo, la volontà del sindaco metropolitano e della prefettura è quella di dare priorità alla risoluzione dell’emergenza a scapito del nostro territorio”.