Primo Salone nazionale dello Studente

L’evento, fino al 21 ottobre, è dedicato all’ orientamento accademico e professionale post-diploma. All’interno del Salone dello Studente si trattano temi quali competenze trasversali e orientamento, ambiente e inclusione, per accompagnare i giovani verso il proprio futuro e guidarli verso una scelta ponderata. Presenti oltre 140 stand di università, Its, scuole di perfezionamento, accademie nazionali e internazionali oltre a enti, associazioni e aziende.

All’evento di apertura hanno partecipato autorità quali l’Assessore al lavoro, formazione e scuola della Regione Lazio Claudio di Berardino, il Vice sindaco di Roma Silvia Scozzese, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Patrizio Bianchi.

“iniziative come questa sono fondamentali e l’altissima partecipazione degli studenti da moltissime scuole di Roma e d’Italia ne dimostrano l’importanza, innanzitutto per la centralità della presenza fisica e dell’incontro dopo gli anni difficili della pandemia. La formazione riveste un ruolo centrale per la preparazione dei ragazzi al mondo del lavoro, e la Città metropolitana svolge un ruolo attivo con i propri centri di formazione professionale, curandone anche l’aspetto di innovazione tecnologica nella didattica e agevolando l’incontro con le realtà lavorative. Al centro delle tante iniziative di cui si compone il Salone, l’innovazione svolge un ruolo determinante: serve investire sulla scuola sin dai primi anni e nelle fasi fondamentali della scelta, per formare nuove risorse pronte a raccogliere le sfide del futuro, dalla transizione digitale a quella ecologica. L’investimento e l’attenzione delle istituzioni tutte è centrale per formare profili adeguati a rispondere alla continua evoluzione dell’offerta nel mercato del lavoro”. Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.