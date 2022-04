Torna anche la stagione delle iniziative politiche. Con la fine dello stato di emergenza e il conseguente allentamento delle maglie delle restrizioni, i partiti si mobilitano anche in vista degli appuntamenti elettorali fissati per il mese di giugno. In realtà quello più consistente, visto il parterre, si terrà a Tivoli, dove non si vota ma si muovono le acque già da un po’ di tempo. Ad incontrarsi venerdì prossimo alle ore 17 alle Scuderie Estensi, saranno i pezzi da novanta del Pd, non solo locale ma anche regionale. Ad essere atteso sarà infatti il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che insieme al suo vice con delega ai conti, Daniele Leodori, farà alcune considerazioni legate al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e ai fondi europei, con l’occhio chiaramente vigile sull’asse tiburtino. A parlarne insieme a loro ci saranno Paolo Orneli, assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Alessandri, assessore alle Infrastrutture, Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale, Marta Leonori, capogruppo dem alla Pisana e Manuela Chioccia, delegata alla Viabilità e Mobilità di Città Metropolitana. Certa la presenza tra il pubblico dei quadri del gruppo politico che ha nelle elezioni di Guidonia Montecelio l’obiettivo più vicino e importante nel tempo, visto che mancano dalla guida della terza città del Lazio dall’amministrazione Lippiello. Una sfida che si inserisce in un quadro sicuramente pieno di variabili anche in terra tiburtina, dove i rapporti con Una Nuova Storia e i grillini si sono definitivamente interrotti lasciando spazio a strategie nuove che si disegneranno già nelle prossime settimane. In fondo c’è un dopo Proietti tutto da costruire e i mattoni sono già arrivati nel cantiere.