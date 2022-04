Guidonia, a scuola si studiano gli anni di piombo

Si è aperto presso il Polo Liceale e Tecnico di Guidonia Montecelio il ciclo di lezioni-incontri sul tema “Gli anni di piombo. Tra storia e cinema” all’interno del corso “La giustizia adotta la scuola” a cura della Fondazione Vittorio Occorsio. L’ospite del primo incontro è stato il giornalista di Repubblica, docente universitario e scrittore Eugenio Occorsio, figlio del noto magistrato Vittorio Occorsio, assassinato da neofascisti nel luglio del 1976 a Roma mentre si recava al lavoro, a due passi dalla sua abitazione.

A introdurre l’incontro il magistrato Francesco Menditto, capo della Procura della Repubblica di Tivoli, da anni in veste di “visiting professor” nelle scuole del territorio e nelle università italiane con il suo ruolo di formatore e pedagogista del diritto. Menditto ha tracciato un breve excursus del fenomeno del terrorismo in Italia post-sessantotto, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Ha rammentato “alle ragazze e ai ragazzi che per leggere gli eventi storici del presente è necessario conoscere il passato. E che la scuola, attraverso i vostri docenti, svolge un ruolo centrale soprattutto per quei periodi delicati del nostro Paese, come la stagione degli ‘anni di piombo’, durante la quale magistrati, forze dell’ordine e cittadini sono stati barbaramente uccisi”.

Il primo ospite è stato appunto Eugenio Occorsio che ha raccontato l’esperienza di aver perso un padre all’età di venti anni. “Come scrivo nel mio libro uscito nel 2011 (Non dimenticare, non odiare per i tipi Dalai, e ora riedito da Baldini & Castoldi), non serbo rancore per chi ha ucciso mio padre. L’odio non ti fa stare meglio. È successo. (…) Non ho mai ricevuto le scuse o un messaggio da chi ha ucciso mio padre (il neofascista Pier Luigi Concutelli). Ma il rancore e sentimenti vendicativi non mi appartengono”.

L’incontro è stato aperto dalla Piccola Orchestra del Liceo Musicale di Guidonia Montecelio che ha suonato l’inno d’Italia, diretta dai professori Ivano Infussi e Alessandro Fratta. Il prossimo incontro-conferenza della Fondazione Occorsio con il Polo Liceale e Tecnico è il 6 maggio, con una relazione-lezione del dottor Francesco Menditto.