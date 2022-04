Monterotondo, attivo da oggi lo sportello per l’emergenza Ucraina

Il Comune di Monterotondo, in collaborazione con Arci Roma e Anci Lazio, ha istituito lo sportello di orientamento legale e inclusione socio-lavorativa per l’emergenza Ucraina. Questa mattina dalle 10.00 alle 12.30 è stata offerta assistenza legale alle persone in fuga dal conflitto presso la Casa della Pace in piazza Angelo Frammartino 4. L’iniziativa verrà replicata venerdì 22 aprile allo stesso orario.

L’amministrazione ha inoltre predisposto una pagina sul suo sito su cui trovare informazioni utili (tradotte in ucraino) per ottenere il permesso di soggiorno, l’assistenza sanitaria e il green pass. Sempre sul sito del Comune di Monterotondo è possibile avere informazioni su come usufruire dei trasporti gratuiti e sull’inserimento scolastico dei minori.

Per contribuire alla raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina, è possibile inviare un’email all’indirizzo emergenzaucraina@comune.monterotondo.rm.it o chiamare il numero 069065891.

In questo momento il Comune sta raccogliendo cibo in scatola, caffè, tè, cioccolato, latte in polvere, pane e panini a lunga scadenza, salsa di pomodoro, zucchero, merendine e biscotti, marmellata, cibo per la prima infanzia, pasta, riso, orzo e polenta. Tra i materiali sanitari occorrono antibiotici, analgesici, antinfiammatori, farmaci emostatici, articoli sanitari e di primo soccorso.