Tivoli, “Tutti per uno, una orchestra per tutti”. Le scuole insieme per la musica

di Eleonora Lanuzza

Tutti per uno, una orchestra per tutti!

Finalmente il 12 aprile torneremo a suonare insieme: cinque indirizzi musicali delle scuole medie dell’ambito di Tivoli!

Mi chiamo Eleonora e sono una studentessa dell’Istituto Comprensivo V (Tivoli Bagni). Insieme alle scuole ad indirizzo musicale di Castel Madama, Subiaco, Tivoli e Vicovaro, il mio Istituto ha partecipato al bando del «Piano delle Arti». Il nostro progetto “Tutti per uno, una orchestra per tutti” ha ottenuto il massimo del finanziamento: noi, la nostra musica!

Lo scopo di questo progetto è principalmente quello di riunire ragazzi e ragazze di istituti, paesi e, a volte anche tradizioni diverse che, come me, hanno la musica nel cuore.

Il 12 aprile, nella mia scuola prima parteciperemo alla masterclass con un docente del Conservatorio Casella de L’Aquila per tutti gli studenti di chitarra delle 5 scuole subito dopo, proveremo i brani che ci vedranno impegnati a fine maggio. Lo stesso giorno, gli studenti di violino faranno lo stesso, presso l’Istituto Baccelli di Tivoli. Alla fine, oltre che essere uniti in amicizia, ci uniremo come un’unica orchestra seppur a strumenti separati.

Il progetto prevede una parte “preparatoria” per cui tutti gli studenti sono stati suddivisi in più Comitati, ognuno con un compito specifico, dalla grafica alla pubblicità sino alle riprese video e all’organizzazione. Io appartengo al Comitato di scrittura che ho scelto col per la mia grande passione per questo ambito. A spingermi ad unirmi a questo progetto è stato il mio desiderio, spero condiviso, di fare musica con persone che, come me la apprezzano e le dedicano la parte della loro vita.

Fino ad oggi ci siamo visti e abbiamo lavorato a distanza, su workspace il pomeriggio, dopo le lezioni e questo ci ha aiutato a condividere idee e passioni ma breve, finalmente, la musica tornerà in presenza.

Quindi, non prendete impegni perché il 30 e il 31 maggio nell’auditorium della mia scuola vi attendiamo per festeggiare con noi la fine del progetto. E che musica sia!