La super coalizione civica che sosterrà a Fonte Nuova il sindaco uscente Piero Presutti alle prossime amministrative del 12 giugno si trova ad affrontare il suo primo scoglio: ci sarà il simbolo di FdI sulla scheda elettorale?

Da quanto si apprende da fonti interne alla coalizione e dalle comunicazioni ufficiali del partito locale, la formazione della destra sarebbe intenzionata a correre col proprio simbolo esattamente come 5 anni fa.

“FdI Fonte Nuova in coerenza con la linea nazionale del partito esclude categoricamente alleanze organiche con il Partito Democratico, il Movimento 5 stelle e gli altri partiti di sinistra – ha scritto nei giorni scorsi FdI Fonte Nuova dal proprio canale social –. Resta invece disponibile verso chiunque voglia portare il proprio contributo civico a una coalizione caratterizzata già nel suo primo mandato da forze totalmente orientate alla efficiente gestione amministrativa del Comune di Fonte Nuova”.

La posizione del partito locale non lascia spazio a molte interpretazioni. Se da una parte è vero che ufficialmente non ci sarà alcun accordo con le forze di sinistra, però dall’altra è chiaro a tutti che il Pd ha già comunicato che sosterrà Presutti attraverso una lista civica, ma senza il proprio simbolo. L’eventualità che Fratelli d’Italia abbia il proprio simbolo sulla scheda elettorale potrebbe creare più di un problema al patto civico: uno di questi è sicuramente il vantaggio che viene dato all’interno della coalizione al partito della Meloni, da non sottovalutare anche la compresenza con il Pd che si ritroverebbe in una situazione complessa da gestire. Un rebus per Piero Presutti, il quale sarà chiamato a dirimere la questione nelle prossime settimane.