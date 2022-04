Ieri sera sì è riunita per la prima volta nella nuova sede del Pd di Fonte Nuova in via Ada Negri la lista Rete Democratica, spuntano i primi nomi che andranno a comporre la lista civica che appoggerà la candidatura a sindaco di Piero Presutti. Oltre alla segretaria cittadina Eleonora Panzardi, si ricandideranno due esponenti storici del Pd come Remo Chiarinelli ed Enzo Magnarella. Nei prossimi giorni scioglierà la riserva anche Agostino Durantini, ex presidente del Consiglio comunale nelle giunte Vittori e Cannella.

Il coordinatore della lista civica sarà Federico Del Baglivo, consigliere e capogruppo uscente, nominato all’unanimità.

“Come segretaria del partito democratico e candidata in lista sono molto orgogliosa della sfida sicuramente non facile, ma assolutamente ambiziosa, che come Pd Fonte Nuova abbiamo deciso di intraprendere – ha dichiarato la segretaria dem di Fonte Nuova Eleonora Panzardi –. La decisione, nonostante questi 5 anni di opposizione, è stata presa per proseguire il percorso di riforme intrapreso dall’amministrazione Presutti, di concerto con la Regione Lazio, che ha comportato il raggiungimento di importanti obiettivi per il comune di Fonte Nuova e ci ha permesso di avviare con l’attuale amministrazione, soprattutto negli ultimi due anni di consiliatura, un’interlocuzione proficua. La nostra presenza nella coalizione consentirà inoltre di connotare l’azione politica della giunta dei prossimi cinque anni, promuovendo nelle istituzioni tematiche a noi care”.