Tivoli, il wi-fi arriva in città: dal centro alle periferie ecco dove ci si potrà collegare gratis

Nel 2022 non è la notizia dell’anno ma è comunque un fatto positivo che porta la città di Tivoli nella modernità. Parliamo, non senza un pizzico di ironia, del progetto che prevede l’installazione di punti di connessione ad internet gratuita in alcune zone nevralgiche del comune, che nonostante i natali blasonati e l’ambizione a vivere di turismo, negli anni di Meta e della fibra ottica a ogni metro, si trova nelle condizioni di dover gioire per una connessione free che non c’è mai stata. Onore al merito dunque, e questo senza l’ironia di cui sopra, allo Sportello Europa, che non è alla sua prima vittoria nel campo dei bandi e che in questo caso ha portato il wi-fi gratuito per 6 punti considerati di maggiore interesse per la collettività. A dirci quali sono ci pensa la delibera di giunta numero 58 del 16 marzo, che dà via libera alla realizzazione del progetto legato a “WIFI4EU”, una call dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti, che attraverso il lavoro dello Sportello ha dato al Municipio un voucher di 15mila euro “per l’installazione di punti di accesso di accesso internet gratuiti per i residenti locali e i visitatori nei centri della vita pubblica locale”. Ma dove saranno messi? Carte alla mano per i cercatori di rete gratis le coordinate sono queste: Tivoli, piazza Garibaldi, compreso panoramica; Tivoli, piazza Santa Croce e via Pacifici; Tivoli, piazzale Nazioni Unite; Tivoli, Stazione Ferroviaria e parcheggio antistante in Via Sant’Agnese; Villa Adriana, Parco Pubblico “Il Sogno di Malala” da Via Leonina; Tivoli Terme, piazza della Queva e Parco pubblico da via Filippo Brunelleschi. Buona navigazione a tutti.