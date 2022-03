Guidonia, chiuso tratto via Formello per pino pericolante. Ad ore sarà tagliato

E’ stato necessario chiudere un pezzo di via Formello, la strada che collega la Camionabile con la Palombarese, a causa di un pino pericolante. Il tratto interessato è quello tra l’imbocco della strada, sul versante di Guidonia, e l’incrocio con via Aureliano. A controllare che il divieto di accesso sia rispettato ci sono due pattuglie della Polizia municipale, che da alcuni giorni sta seguento il caso. La situazione dovrebbe ritornare a breve alla normalità: l’albero, inclinato di 40 gradi e con un grosso ramo sporgente sulla strada, si trova su sulla proprietà di un privato che si è impegnato a procedere subito al taglio sulla base delle indicazioni dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per valutare la situazione.