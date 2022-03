Insieme per Colle Fiorito. E il quartiere rinasce

Una rinascita del quartiere, è l’obiettivo del comitato “Insieme per Colle Fiorito” che sabato ha svolto il primo evento pubblico in collaborazione con Retake Guidonia. Nato dall’idea di cittadini abitanti della frazione, l’intento principale è quello di farsi portavoce delle piccole e grandi esigenze che ogni giorno insistono su Colle Fiorito. “Vogliamo essere gli occhi e le braccia sul territorio dell’Amministrazione Comunale, qualunque sia il colore della bandiera.” Così parla il Presidente Valerio Blasi alla fine dell’evento di riqualificazione del Parco Vincenzo Porzio, noto come Parco della Mezza Luna. “Un territorio così vasto è difficile da controllare, lo capiamo” continua Blasi, “ed è per questo che saremo il raccordo tra la gente e gli Enti preposti. Vogliamo restituire un quartiere vivibile a 360 gradi a tutti i cittadini che ogni giorno popolano il quartiere, sia perché ci vivono sia perché ci lavorano, con un occhio particolare d’attenzione per i bimbi e i ragazzi. Un ringraziamento particolare va a tutti quelli che sono intervenuti fisicamente ieri durante l’evento e soprattutto a chi ha contribuito all’acquisto dei materiali con donazioni spontanee, senza di loro, senza l’impegno collettivo, tutto questo non sarebbe stato possibile”.