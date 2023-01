Una chiamata di alleanza per sostenere la candidatura di Tivoli a Città della Cultura della Regione Lazio e Capitale italiana. A chiedere il sostegno del comune di Guidonia Montecelio, e non solo, è l’associazione Tivoli Città della Cultura, che sostiene da tempo il progetto. “Il 17 dicembre scorso abbiamo presentato l’ipotesi progettuale che, proprio perché non esaustiva, abbisogna di ulteriori elementi di caratterizzazione e di contenuto. Abbiamo immaginato uno sforzo collettivo non autoreferente, capace di esprimersi in termini di coinvolgimento, partecipazione attiva e integrazione istituzionale – fanno sapere dal gruppo -. Per questo motivo riteniamo che tale opportunità investa direttamente l’azione coordinata degli Enti Locali della Valle dell’Aniene, in primis dei Comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio”. Una cordata dunque che parte dal coinvolgimento dei consigli comunali e che mira a replicare nella Città dell’Aria quanto fatto a Tivoli proprio il 17 dicembre. Un passaggio che porterà ad una nuova assemblea pubblica capace di mettere insieme le forze sociali e politiche del quadrante. “Riteniamo che occorra agire da squadra, con coesione, trasparenza e lungimiranza – continuano dal gruppo – Fondamentale sarà l’apporto e il confronto con le realtà associative del territorio verso cui ci stiamo muovendo sollecitando attenzione e contenuti attraverso un ricercato, articolato e ininterrotto percorso di confronto utile a garantire quell’idea di partecipazione senza la quale un progetto così ambizioso non avrebbe senso. Parallelamente tenteremo di coinvolgere le scuole e gli studenti su un tema così rilevante e strategico per il futuro delle giovani generazioni”.