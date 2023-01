Sanremo 2023, il poker di Ama

È partito il conto alla rovescia per la 73^ edizione del Festival di Sanremo, il quarto condotto da Amadeus, che si terrà all’Ariston tra il 7 e l’11 febbraio. La kermesse si preannuncia ricca di sorprese, di ospiti e di novità. Il direttore artistico, assieme a Gianni Morandi, ha già fornito tantissimi spunti rispetto all’edizione che sta per cominciare.

Il Festival 2023



“Quando Amadeus arriva al casello autostradale di Sanremo la sbarra si alza da sola senza il bisogno del telepass”, così Fiorello ha riassunto perfettamente il clima di questa quarta edizione targata Ama.

Il direttore artistico continua nella sua opera di rinnovamento e porta 28 artisti in gara. Inoltre, dopo le edizioni condizionate dalle restrizioni anti-Covid, Sanremo potrà tornare a respirare un clima festivaliero nelle vie e nelle piazze del centro della città. Torna il palco in piazza Colombo come nel 2020, confermate le esibizioni dalla nave Costa Smeralda. Aumenta la copertura social, da quest’anno è attivo anche il canale ufficiale TikTok del Festival attraverso il quale Amadeus ha annunciato la presenza di alcuni super ospiti della musica italiana che canteranno in collegamento dalla piazza.



La squadra di Amadeus



Stavolta il direttore artistico del Festival sarà affiancato da Gianni Morandi, reduce dall’incredibile successo dello scorso anno. Dopo aver raggiunto nel 2022 il terzo posto tra gli artisti in gara e aver vinto insieme a Jovanotti la serata delle cover, il cantante di Monghidoro torna nella veste di conduttore, ruolo che già aveva ricoperto nel 2011 e nel 2012. Insieme a lui saliranno sul palco dell’Ariston anche Chiara Ferragni (prima e quinta serata), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata) e Chiara Francini (quarta serata). Amadeus potrà contare sul supporto da Roma (e non solo?) dell’amico Ciuri, non mancheranno infatti le incursioni di Fiorello dal morning show Viva Rai2!. La seconda rete avrà in palinsesto uno spazio dedicato al Festival curato dal Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal, che andrà in onda nella settimana della kermesse ogni sera dalle 20.30 alle 20.40 dopo il Tg2.



La gara e gli ospiti



Sale a 28 il numero dei cantanti in gara, 22 Big più le 6 nuove proposte che hanno staccato il pass per l’Ariston nella finalissima di Sanremo Giovani del 16 dicembre. Da segnalare il ritorno di artisti come Anna Oxa, Giorgia e Gianluca Grignani e l’esordio assoluto de I Cugini di Campagna e degli Articolo 31.

La formula resta invariata rispetto alla scorsa edizione: nelle prime due serate si esibiranno tutti i cantanti divisi in due tranche, il giovedì verranno riproposte tutte le canzoni in gara in un’unica serata, mentre il venerdì sarà la volta delle cover e dei duetti. Per quel che riguarda la finalissima di sabato 11 febbraio, Amadeus e il suo staff hanno pensato di ritoccare il regolamento e garantire l’accesso alla votazione finale ai primi 5 artisti (nelle passate edizioni erano 3). Tra gli ospiti già annunciati abbiamo Mahmood e Blanco che il 7 febbraio riporteranno sul palco dell’Ariston “Brividi”, il pezzo che si è aggiudicato il primo posto nel 2022. Oltre a loro, la prima serata di questa edizione ospiterà i Pooh per la loro reunion. L’8 febbraio si esibiranno Al Bano e Massimo Ranieri insieme a Gianni Morandi. Sempre la seconda serata vedrà il ritorno in riviera dopo 19 anni dei Black Eyed Peas, la band americana aveva già calcato il palco del Festival nel 2004. Non mancheranno i Maneskin, super ospiti della serata del giovedì per promuovere anche a Sanremo Rush!, il loro nuovo album. Dalla nave Costa Smeralda sono in programma le esibizioni in collegamento di Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè. Allo stesso modo dal palco di piazza Colombo si esibiranno Piero Pelù, Francesco Renga e Nek in duetto, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.



FantaSanremo



È riesploso il fenomeno social che aveva caratterizzato l’edizione dello scorso anno. Quest’anno il FantaSanremo conta già più di 1 milione di squadre, un vero e proprio boom. Per partecipare occorrerà iscriversi sul sito ufficiale del fantagioco entro le 23.59 di lunedì 6 febbraio. FantaSanremo resta fedele a sé stesso anche se qualche regola è stata ritoccata rispetto alla passata edizione. È stato aggiornato l’elenco dei bonus e dei malus, stavolta un “FantaSanremo” esclamato da uno degli artisti non assegnerà alcun bonus, anzi costerà 10 punti alla sua squadra. Spiccano i nuovi bonus Dargen (+5 punti), per chi indossa occhiali da sole, e Maracaibo (+30 punti), assegnato al cantante che farà alzare il pubblico per un trenino con la sua esibizione. Tornano il bonus Pelù (+20 punti) e la mitica “scapezzolata” (+10 punti). Da quest’anno FantaSanremo avrà anche la sua sigla ufficiale. Il brano C’è un Tam-Tam, scritto dagli Eugenio in via di Gioia, sarà disponibile all’ascolto nei prossimi giorni.