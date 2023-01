D’Amato lancia l’assessorato Made in Lazio

“La lotta all’abusivismo commerciale e alla contraffazione sarà una delle priorità. Se sarò presidente ci sarà l’assessorato al Made in Lazio”.

Lo dichiara Alessio D’Amato candidato alla presidenza della Regione Lazio durante l’incontro con i rappresentanti di Confesercenti Lazio.

“Commercio e artigianato sono parte integrante del nostro sviluppo economico, la loro forza significa crescita e, allo stesso tempo, vuol dire mantenere vivo il tessuto sociale delle nostre città, dei nostri borghi. La nostra azione avrà l’obiettivo di semplificare sempre di più il loro lavoro, migliorando l’accesso al credito e cercando di allentare la morsa che li attanaglia. Rafforzeremo gli strumenti di tutela delle botteghe storiche, dei mercati rionali, dei mestieri, incentivando la creazione di nuova occupazione con il coinvolgimento di giovani, in modo da non disperdere saperi, identità e conoscenze” conclude Alessio D’Amato.