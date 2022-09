Portacicche tascabili contro l’abbandono delle sigarette: a Tivoli l’iniziativa promossa da ASA spa

Parte oggi a Tivoli la campagna contro l’abbandono delle sigarette. Una iniziativa promossa da ASA Spa, che vede insieme 7 tabaccai del territorio pronti a donare ai propri clienti fumatori dei portacicche tascabili forniti direttamente dalla municipalizzata che si occupa di raccogliere i rifiuti in città. Nata a seguito di un patto tra il sindaco Giuseppe Proietti e Striscia la Notizia, la campagna è stata presentata questa mattina. “Le cattive abitudini sedimentate in decenni di gesti manuali divenuti consuetudine, tra cui quella di fumare sigarette e gettare istintivamente la cicca in terra – spiega l’Amministratore Unico di ASA Tivoli SpA, Francesco Girardi – possono essere ricondotte a un livello di sostenibilità più elevato semplicemente modificando un comportamento rituale con uno anche più comodo che salvaguarda la pulizia delle strade, e il benessere dell’ecosistema”. “Ottima e gentile la campagna informativa di Asa SpA, avere un portacicche in tasca può ricordare al fumatore distratto che smaltire il mozzicone in modo corretto è meglio: è piccolo ma sono tantissimi, sporcano e inquinano a lungo. Grazie ad ASA, ai tabaccai che hanno aderito ed ai fumatori che rifletteranno prima di gettare a terra le loro cicche”, dice l’Assessore all’Ambiente Gianni Innocenti. “Questo atteggiamento responsabile da parte delle tabaccherie tiburtine che hanno accolto questa iniziativa fa ben sperare”, dichiara il Consigliere del sindaco per le attività produttive, commercio, industria, artigianato ed agricoltura Marco Colanera. “Spero faccia da apripista ad altre iniziative delle attività commerciali, che possono farsi portavoce di buone pratiche utili a sviluppare ancora di più nei cittadini un alto livello di educazione civica e senso di appartenenza al proprio territorio, ricordando sempre che una città più pulita è una città più appetibile per tutti coloro che vi vogliono investire”.