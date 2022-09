Mille e un evento a Sant’Angelo Romano: performance, musica e una speciale caccia al tesoro

Performance, musica, arte e una speciale caccia al tesoro. Si chiama Milleunevento l’iniziativa che nel week end del 24 e 25 settembre animerà il borgo di sant’Angelo Romano grazie alla collaborazione di molte delle associazioni locali e con il patrocinio del Comune. Si inizia sabato alle ore 15 in piazza Belvedere Aldo Nardi con la seconda edizione di Santnite, caccia al tesoro inaugurata per la prima volta lo scorso anno, questa volta in versione Harry Potter e per i più piccoli “urban art in pixel”. Alle 18,30 apertura degli stand gastronomici.

Si proseguirà poi con una performance sportiva della Sb Sport di Silvia Bufalieri e, per concludere, una serata musicale: The Shire e DJ Miro, rispettivamente alle 21 e alle 23.

Domenica 25 spazio a musica, tradizioni e arte: bande e gruppi di musica folk apriranno la giornata che proseguirà con la mostra collettiva “Anatomie del Borgo” (ore 18 presso l’androne comunale). Alle 19 “Gli scrociati”, Martin e David Croce con “A spasso nelle tradizioni”. La serata si chiude con una section della cover band A Live.