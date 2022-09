Monterotondo Film Festival, al via la I edizione

Dal 3 Ottobre al 5 Dicembre 2022 il CineMancini organizza la prima edizione del Monterotondo Film Festival. La manifestazione è finanziata dalla Regione Lazio e dal Comune di Monterotondo.



Il festival



Il Monterotondo Film Festival nasce dalla volontà del Comune Di Monterotondo, dell’assessora alla Cultura Marianna Valenti e del sindaco Riccardo Varone di ridare un festival di cinema popolare alla città e dal desiderio di dare continuità ideale al Festival delle Cerase, organizzato al Cinema di Monterotondo negli ultimi 10 anni.

La direzione artistica della kermesse è stata affidata al critico cinematografico e giornalista Franco Montini. Il festival prevede 10 serate con proiezioni speciali di film usciti nella seconda parte del 2022, che concorreranno ai premi al Miglior Film e Regia, Miglior Attore e Attrice, Film Rivelazione e Attore e Attrice Rivelazione.

Ogni lunedì è in programma una proiezione accompagnata da un incontro aperto al pubblico con registi, autori e attori protagonisti del film.

Saranno organizzate inoltre anche cinque proiezioni pomeridiane con i bambini e 5 master class rivolte sia agli studenti delle scuole che aperte al pubblico.



Come far parte della giuria popolare



L’adesione alla partecipazione in giuria implica l’impegno di visionare almeno l’80% dei 10 film in concorso al festival. L’impegno è tassativo solo ai fini della votazione finale che decreterà i vincitori.

Alla giuria sarà chiesto di dare indicazioni anche su eventuali premi speciali.

Chi non riesce a visionare almeno 8 film dei 10 sarà ammesso a partecipare ai lavori della giuria (ma non avrà titolo nelle votazioni), potrà partecipare a tutti gli eventi del festival dalla giornata inaugurale alla settimana conclusiva, compresa la serata finale.

L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, potrà ammettere alle votazioni i giurati che dimostreranno di aver visionato i film persi nelle proiezioni ufficiali.

Per i giurati il costo del biglietto sarà regolare (8,00 € – no riduzioni/convenzioni/carnet), ma chi ha partecipato come giurato a almeno 8 serate su 10 del Festival riceverà un carnet omaggio per 3 spettacoli al CineMancini a scelta tra gennaio e giugno 2023.

Per candidarsi come giurato al Monterotondo Film Festival è necessario inviare una e-mail a eventi@cinemancini.it con oggetto CANDIDATURA GIURIA POPOLARE 2022. Indicando nel corpo della e-mail nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail.

È possibile inoltrare la propria candidatura entro e non oltre il 22 settembre 2022. Saranno ammesse alla giuria le prime 100 persone che invieranno la propria adesione. Non sono richieste qualifiche o specializzazioni particolari, solo amore per il cinema. Possono iscriversi anche i minorenni dai 14 anni in su.