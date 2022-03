Maugliani e Astorre: “In bocca al lupo a Cuccuru, e grazie Barbet”

Nella giornata dell’ufficializzazione della candidatura di Alberto Cuccuru per i progressisti di Guidonia Montecelio tra telefoni roventi e post social, l’arena politica della terza città del Lazio ha conosciuto una nuova spinta verso la definizione dello schema che sarà in gioco per le prossime amministrative. La candidatura dell’avvocato maratoneta dell’impegno sociale è stata voluta dai Cinque Stelle e dal Pd trovando poi oggi il sostegno ufficiale di Articolo Uno.

I vertici del Pd benedicono l’inizio della corsa con una nota congiunta del senatore Bruno Astorre che è segretario regionale del partito, e del coordinatore provinciale Rocco Maugliani. “Dopo un lavoro molto lungo e serio, che ha impegnato i nostri due partiti a diversi livelli in modo permanente, abbiamo raggiunto con il movimento 5 stelle una convergenza sulla candidatura a sindaco di Guidonia Montecelio dell’avvocato Alberto Cuccuru, stimato penalista, segretario Regionale del MASCI (movimento adulti scout italiani), molto attivo in città nel campo dell’associazionismo e del volontariato. Alle liste del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle se ne uniranno altre a cominciare da quella di Aticolo1 che arricchirà la costruzione della parte politica di un centrosinistra che da subito sarà aperto a discutere con le forze della società civile che operano in città rispetto alle quali il profilo del nostro candidato sindaco, ne siamo certi, sarà garanzia di inclusione e serietà del progetto. Vogliamo rivolgere un pensiero al sindaco Michel Barbet che con il suo passo indietro ha subordinato i propri interessi e le proprie aspirazioni alla costruzione di un quadro più largo, lo stesso al quale stanno concorrendo gli esponenti del nostro partito che con forza lavoreranno e stanno lavorando di squadra per assicurare alla città una visione di governo nella quale i cittadini, al di là degli steccati ideologici potranno riconoscersi. Con questo spirito guardiamo fiduciosi alla prossima tornata amministrativa. A Guidonia Montecelio c’è un’elezione da vincere”.