Alto profilo tecnico e cuore nell’impegno sociale, Alberto Cuccuru è il candidato sindaco del centrosinistra a Guidonia Montecelio. Il campo progressista che si fonda sull’alleanza Pd e Cinque Stelle ha scelto come leader nella corsa alle urne un profilo civico, conosciuto nel territorio per la sua professione di avvocato penalista e la dedizione all’associazionismo. Ad annunciare l’ufficialità il coordinamento delle due forze politiche che si sono confrontate in questi mesi in un processo decisionale iniziato con una disamina di nomi politici e civici.

“L’avvocato Alberto Cuccuru sarà il candidato sindaco alle prossime elezioni di Guidonia Montecelio per l’alleanza delle forze progressiste. Personalità di alto profilo della società civile, proposto dal movimento 5 stelle al Partito Democratico all’interno di una rosa di nomi da valutare, è stato scelto in virtù del suo altissimo profilo professionale, improntato ai principi di legalità e di giustizia sociale, e dell’impegno civile che hanno da sempre contraddistinto la sua azione sul territorio e nella città nel campo dell’associazionismo e del volontariato. Desideriamo ringraziare Michel Barbet per il prezioso lavoro di costruzione politica di cui è stato protagonista in questi anni e negli ultimi mesi nei quali la nuova coalizione politica nata grazie ad un suo gesto di disponibilità e di altruismo, ha posto il primo significativo mattone di un’alleanza più grande che stiamo costruendo in queste settimane, che faremo vivere nei tavoli di programma aperti al contributo dei cittadini e di tutte quelle forze civiche che saranno disponibili a dialogare con noi, per costruire una città più forte, più giusta e più inclusiva a beneficio di tutti e nell’interesse di tutti.”

L’investitura di Cuccuru è stata possibile, questo è chiaro, dalla disponibilità del sindaco Barbet a fare un passo indietro rispetto a una potenziale ricandidatura. Un gesto distensivo che ha permesso l’alleanza con il Pd e l’ingresso in Giunta dei democratici in questi ultimi scampoli di governo. Così nella geografia ancora da comporre delle elezioni amministrative, in cui grava l’incertezza su scelte e posizionamenti dei partiti di centrodestra, i progressisti partono con un candidato espressione piena del civismo.

Cuccuru, 50 anni, sposato con tre figlie, è avvocato cassazionista, un penalista specializzato in diritto d’impresa, ha studiato a Sassari fino alla laurea, la città dove è nato e cresciuto. A Guidonia Montecelio arriva nel 1998, qui in centro città poi aprirà il suo studio professionale, in un percorso in cui la formazione rappresenterà una costante. Cuccuru infatti è stato assegnista di ricerca universitaria presso la facoltà di Giurisprudenza della Luiss di Roma, ha conseguito un master di secondo livello come Giurista d’impresa, è diventato autore di diverse pubblicazioni e scritti in ambito giuridico. Fino al 2005 è stato Ufficiale Commissario ruolo normale spe nell’Aeronautica militare, poi è approdato alla libera professione dove si è affermato nel suo campo, dalle aule di tribunale ai convegni di settore, di recente come commissario nell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato.

Le competenze dell’avvocato Cuccuru in ambito tecnico si esprimono nel corso degli anni anche nel ruolo di Revisore dei Conti. Ricopre questa veste come delegato Anci per tre anni in alcune scuole di Guidonia Montecelio, è poi per un periodo revisore dei conti di Retinopera, l’associazione nazionale che mette insieme decine di importanti organizzazioni cattoliche. Si occupa di questi aspetti nel consiglio nazionale del Masci, il movimento scout adulti per due anni.

È qui, nell’associazionismo, che si spalanca l’altra finestra. Se il profilo tecnico di Cuccuru è la garanzia di stabilità che il centrosinistra cercava per riuscire a traghettare Guidonia verso scelte amministrative efficaci anche rispetto alle opportunità che si avranno, dal Pnrr alla Ryder Cup, la sua anima sociale è la leva sulla quale puntano per radicare il progetto politico nel territorio, dargli una vocazione aperta, ancorata ai veri bisogni, capace di veicolare una visione di futuro. D’altronde sulla sua figura avevano contato anche esponenti di una parte del centrodestra. Cinque anni fa, il nome di Cuccuru viene avanzato dal forzista Stefano Sassano che vede in lui la possibilità di rifondare, attraverso una figura civica esterna, un centrodestra uscito dilaniato dai sette anni di amministrazione finiti a colpi di scandali. La candidatura non va in porto perché l’avvocato Cuccuru si tira indietro con una lettera in cui rivendica di non appartenere a quel mondo e di non ravvisare una reale volontà di rottura con il passato. “Torno alla società civile” dice, tanto che la linea della discontinuità di Sassano poi non passa in Forza Italia, almeno in quelle elezioni.

Cuccuru che è un cattolico con un approccio culturale rivolto al mondo progressista nel quale oggi si trova come timoniere, inizia la sua partecipazione civica da ragazzino come scout fino a diventare capo clan in Agesci. L’impegno continua nel Masci, dopo essere stato consigliere provinciale nelle Acli, dal 2019 entra nel consiglio nazionale del movimento scout adulti e nel 2021 ne diventa segretario regionale nel Lazio. Attraverso il Masci si dedica a quella che è la sua idea di comunità con grande attenzione alle tematiche sociali, ai diritti dei più deboli. A Guidonia con l’associazione dà il via a diverse iniziative di supporto durante le emergenze, per la raccolta sangue, di volontariato. È con il Masci che Cuccuru riesce a organizzare un convegno sul biotestamento e il fine vita, a maggio del 2018, per affrontare il tema spinoso dei nuovi diritti. Un convegno che fa da apripista, pungola l’amministrazione di Guidonia Montecelio a impegnarsi per il regolamento sul biotestamento e sul relativo registro. Diverse sono le iniziative, nel 2019 l’associazione con Cuccuru si fa promotrice di una campagna di sensibilizzazione per portare i giovani a sviluppare senso civico nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente, “adotta una strada” da pulire e di cui prendersi cura. Nell’ottica della sensibilità sociale, realizzano un report sulla condizione delle barriere architettoniche in città, mappando le strade, documentano gli esiti (ancora critici) con foto e dati.

Grande lettore di saggi politici e appassionato di romanzi gialli, Cuccuru ha un’indole portata all’approfondimento ma nello stesso tempo un piglio che lo porta a prendere posizione, a scegliere. Una tempra che arriva anche dall’altra sua grande passione, lo sport. Cuccuru è un maratoneta, ha corso in Italia e in diverse città europee, fino al sogno nel 2009 di correre la maratona di New York. Una disciplina difficile che richiede grande volontà, resistenza, tenacia. Tutte qualità che gli saranno utili anche nella corsa politica da sindaco di Guidonia Montecelio.