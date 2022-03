Fonte Nuova, inaugurato il nuovo Sportello Polifunzionale a Santa Lucia

Inaugurato questa mattina il nuovo Sportello Polifunzionale del Comune di Fonte Nuova presso il Centro Commerciale La Fonte di Santa Lucia. Alla presenza del sindaco Presutti, del presidente del Consiglio comunale Claudio Floridi e della capogruppo di Per Fare Micol Grasselli è stato tagliato il nastro dei nuovi uffici che saranno aperti e a disposizione dei cittadini per tre giorni a settimana. Il locale si trova al primo piano della struttura ed è stato offerto gratuitamente in concessione al Comune dal signor Delio Rossi.

Il martedì dalle 9.00 alle 12.00 sarà attivo il servizio di protocollo e il servizio demografico, per usufruirne sarà necessario prenotarsi attraverso l’app “Tupassi” sul sito del Comune. Il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 sarà aperto al pubblico lo sportello sociale, per prenotarsi basterà chiamare lo 06905522440.

Il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 sarà a disposizione dei cittadini il servizio di protocollo e l’Urp. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Comune allo 06905522605.