La raccolta firme per salvare il Parco Begozzi supera le 2300 firme

Continua la corsa contro il tempo per salvare il Parco Begozzi, oasi verde nel cuore del quartiere di Villa Adriana. Tra gli strumenti messi in campo anche una raccolta firme che in questi giorni ha superato le 2.300 firme. Da mesi infatti continua il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale di Tivoli e i volontari che per anni si sono occupati del giardino, rinominato Parco Paolo Sarti, e che si oppongono al progetto di realizzazione di un orto urbano promosso dal Comune che si dovrebbe concretizzare a breve.

L’iniziativa però non ha trovato il favore dei cittadini, che nel tempo si sono impegnati a creare uno spazio a misura di comunità e che non comprendono la scelta del sindaco Giuseppe Proietti, proponendo alternative che potrebbero riguardare aree che si trovano già in pessime condizioni. Su tutti spicca il Parco Malala, che versa in uno stato di degrado e abbandono da tempo e che avrebbe bisogno di un progetto di riqualificazione urgente, vista anche la centralità del giardino. Intanto sulla piattaforma changes.org la petizione continua e l’obiettivo delle 2.500 firme è davvero dietro l’angolo ma gli attivisti non si sono fermati qui. Sabato hanno manifestato pacificamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e stanno portando avanti via social una campagna di fact-checking con l’obiettivo di fare chiarezza e rispondere alle domande dei concittadini, affinché la battaglia diventi comune.