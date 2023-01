D’Amato lancia la Consulta per le periferie

“Noi oggi stringiamo un patto per dare vita alla Consulta delle periferie, e daremo vita anche a una Conferenza regionale sulle periferie da svolgere annualmente”. Lo ha dichiarato durante l’incontro con le periferie e le Associazioni Consortili di Roma il candidato Presidente alla Regione Lazio del centrosinistra, Alessio D’Amato. “Costruiremo inoltre, un percorso pronto anche a rivedere le politiche e le leggi. Perché è paradossale che noi abbiamo situazioni ferme da tanti anni e risorse ferme da tanti anni che potrebbero essere usate invece per migliorare la vita dei residenti e per creare nuove economie. L’impegno da parte mia su questo sarà massimo”.