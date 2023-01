Mentana, al via i festeggiamenti per Sant’Antonio

Sono iniziati la scorsa domenica i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate a Mentana, le celebrazioni entreranno nel vivo questo weekend. In programma processioni, fiaccolate, spettacoli musicali ed eventi sportivi.

Le celebrazioni religiose inizieranno questo pomeriggio nella Chiesa di San Nicola da Bari, sabato si sposteranno a Casali e domenica torneranno a Mentana. Le benedizioni degli animali sono in programma in piazza Federico Zeri (Casali) sabato 21 gennaio alle 16.40 e in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa (Mentana) domenica 22 gennaio alle 11.15.

Il passaggio della statuina al nuovo festarolo Riccardo Lodi è previsto per le 17.30 di domenica 22 gennaio presso la Chiesa di San Nicola da Bari, al termine della Santa Messa presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re. Processione e fiaccolata fino alla casa del nuovo festarolo partiranno alle 18.30.

I festeggiamenti si chiuderanno ufficialmente domenica 29 gennaio.

Ecco il programma completo