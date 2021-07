Guidonia in Opera, la quinta lista del polo di Zarro

Con la quinta lista Guidonia in Opera, il fronte civico di Claudio Zarro si inserisce nella futura competizione elettorale del 2022 in maniera sempre più competitiva. Una lista, l’ultima varata in queste ore, che fa leva da una parte sul mondo della cultura, vista la presenza di Massimiliano Dau, attore, regista e imprenditore, e dall’altra continua l’opera di radicamento territoriale considerando che la formazione conta su Mary Montanaro, presidente del comitato di Pichini.

“È con estremo piacere che comunichiamo la formazione di una lista civica in campo alle prossime elezioni che supporterà il percorso civico di Claudio Zarro e delle altre quattro liste che attualmente lo sostengono. Guidonia in Opera è la quinta lista a sostegno di questo percorso e lo vuole fare spiegando ai cittadini di Guidonia Montecelio, che altro non è che un viaggio virtuoso attraverso la costruzione di un territorio migliore per le future generazioni. Guidonia in Opera vuole dare il suo contributo attraverso parole forse incollocabili come possono essere le parole “bellezza” ed “amore”, ma che ne racchiudono una notevolmente più importante: la parola “cultura”. Per fare cultura dobbiamo prima però creare un flusso condiviso di esperienza e di fresca vitalità creativa, Operare per il futuro delle nostre generazioni vuol dire parlare di un progetto comunitario che ponga la cultura nello spazio che più le si addice e soprattutto come fosse un bene di prima necessità. Etica della responsabilità, comitati di quartiere, centralità delle istituzioni scolastiche e promozione della cultura e dell’associazionismo in tutte le sue forme. Ma anche intercettazione dei fondi regionali e comunitari per portare turismo e sviluppare progettualità partendo dai giovani. Sono questi i temi per noi importanti e che svilupperemo già in questi mesi, perché crediamo che la credibilità sia un assunto fondamentale per provare a portare avanti un’idea diversa di comunità locale”.