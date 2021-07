Cresce il fronte delle civiche ispirate da Claudio Zarro, con il nome di Guidonia Montecelio Rinasce scende nell’arena cittadina la quarta lista del polo che sta costruendo con determinazione il consigliere di opposizione. Essere Guidonia Montecelio, Identità Civica e Covverde in Comune le altre, alle quali si unisce questa formazione di “ragazzi e ragazze del territorio, che ci vogliono mettere la faccia e realizzare progetti fattivi”. La rinascita – assicurano – non è solo una parola sul simbolo ma l’obiettivo principale che muoverà il progetto.

Giovani e volti conosciuti del territorio: Giuliano Lombardozzi

“All’interno della lista ci sono personalità che da anni si spendono sul territorio come Giuliano Lombardozzi, storico volto del commercio guidoniano, nonché Presidente dell’Associazione Commercianti di Via Roma e Mirko Di Stefano, da sempre impegnato nel mondo dello sport. Alessia, Fabio, Marina, Carlo e tantissimi altri ragazzi e ragazzi compongono e comporranno la nostra lista”. Due i filoni principali di interesse: sport e commercio. “Due mondi della nostra comunità da troppo tempo dimenticati, col loro ruolo fondamentale di socialità. Una Guidonia Montecelio a misura di giovani uomini e donne del domani”.

Uniti in Comune, il fronte civico di Zarro sempre più competitivo

Inutile dire come il varo della quarta lista sia un elemento di ulteriore fibrillazione in giorni di tensione nella politica di Guidonia per l’intesa tra cinque stelle e Pd che porterà i democratici al governo nelle prossime settimane. Uniti in Comune, che è il nome del fronte civico di Zarro, con questa nuova lista diventa ancora più competitivo. Uno schieramento che scende nella competizione con la voglia di incidere e di contare.