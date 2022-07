Fonte Nuova, Presutti tiene la delega ai Rifiuti

La maggioranza civica che sostiene Piero Presutti ha approvato questa mattina in Consiglio l’assestamento generale di bilancio 2022/2024 e salvaguardia degli equilibri. Nel corso della riunione il sindaco ha ufficializzato la propria giunta e le deleghe dei singoli assessori, nessuna sorpresa rispetto a quanto avevamo anticipato venerdì.



Giunta e capigruppo



Nel corso della seduta i partiti e i movimenti civici presenti nell’assise comunale hanno comunicato i rispettivi capigruppo: Cesare Montebovi (La Prua), Micol Grasselli (FdI), Roberto Blasi (Rete Democratica), Pierluca Evangelista (Per Fare), Daniele Mazzoni (Lega), Antonio Di Pietro (Rinascita di Fonte Nuova), Alessio D’Angeli (Vita Nuova), Emanuela Muccigrosso (M5S). L’assemblea ha inoltre convalidato l’elezione di Nicholas Arturo come consigliere comunale, entrato in Consiglio con Per Fare in seguito alle dimissioni di Lorena Colasanti, nominata assessora da Presutti.

Per quel che riguarda la giunta, il sindaco ha confermato la squadra e le deleghe che avevamo anticipato su Dentro alla fine della scorsa settimana: il vicesindaco Umberto Falcioni si occuperà del Bilancio e del Personale, al Commercio e alle Attività Produttive ci sarà ancora una volta Cecilia Vitelli; confermati Davide Carrarini all’Urbanistica e al Pnrr, Riccardo Guidarelli alla Pubblica Istruzione e all’Edilizia Scolastica e Lorena Colasanti ai Lavori Pubblici; la casella dei Servizi Sociali sarà ricoperta da Francesca Di Paolo, mentre Maurizio Guccini sarà assessore alla Comunicazione, alla Cultura e al Decoro Urbano.

Presutti ha deciso di riservare per sé le deleghe alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, come nella precedente consiliatura. In più rimarrà al primo cittadino anche la delega al Ciclo dei Rifiuti.

“A breve è previsto il passaggio alla tariffa puntuale, un aspetto che coinvolge più strutture comunali contemporaneamente per questo motivo mi sono riservato la delega relativa”, ha spiegato il sindaco in Consiglio. Probabilmente un segnale rispetto alla gestione della crisi legata alla possibile apertura dell’impianto del Tmb di Guidonia. Anche Mauro Lombardo, sindaco della Città dell’Aria, ha riservato questa delega per sé.



Ok alla variazione al bilancio



Tra Le variazioni più importanti toccate nella delibera di assestamento generale di bilancio c’è la chiusura delle partite tra il Comune di Mentana e quello di Fonte Nuova. In questo senso risulta un saldo negativo di 625 mila euro nei confronti di Mentana che, tuttavia non è stato finanziato con un ulteriore aggravio al bilancio comunale del 2022-23-24 “perché nell’arco di questi 20 anni sono stati accantonati in avanzo vincolato per le potenziali passività che potevano derivare da questa chiusura dei vari fondi, di conseguenza sono stati semplicemente riapplicati”, ha dichiarato in Consiglio nel corso della sua relazione la responsabile del servizio Economico Finanziario del Comune di Fonte Nuova Cristina Luciani. Altro elemento di interesse riguarda la vendita della farmacia comunale: “Sono state regolate le partite in merito alla vendita della farmacia, il 30 giugno è stato stipulato il contratto di vendita della farmacia comunale di Tor Lupara e in bilancio sono state fatte le regolarizzazioni entrate/spese relative a questo procedimento”, ha spiegato ancora la dirigente. La delibera è stata approvata in blocco dalla maggioranza, fatta eccezione per l’astensione della consigliera di Per Fare Silvia Fuggi. L’opposizione ha espresso un voto contrario.



Il ringraziamento del sindaco a Fulvio Bernardo



All’inizio della seduta grande emozione in aula per i saluti del sindaco all’architetto Fulvio Bernardo, storico dirigente del Comune di Fonte Nuova che nei prossimi giorni andrà in pensione.

“Fulvio Bernardo negli ultimi anni si è fatto carico di tutta la struttura comunale, collaboriamo dalla metà degli anni ’80 e siamo cresciuti insieme con ruoli diversi nell’ambito dell’amministrazione comunale. Volevo fare i miei auguri a Fulvio e ringraziarlo”, questo il saluto del sindaco.

“Per me è un’emozione particolare dopo 34 anni di servizio. Sono venuto nel 2001 qui a Fonte Nuova da Mentana e ho visto crescere questo nuovo comune – ha dichiarato Bernardo –. Devo ringraziare i sindaci che mi hanno nominato, tra questi Graziano Di Buò, Fabio Cannella e Piero Presutti. È stato per me un onore aver firmato migliaia di atti, in particolare ricordo il grande finanziamento del PLUS col quale abbiamo creato questa struttura e la Torre Civica. Ringrazio anche il segretario Francesco Rossi che mi ha sempre sostenuto in questa avventura”.