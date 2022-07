Pd Fonte Nuova: “No al Tmb”

Dopo il Pd Guidonia, anche i dem di Fonte Nuova e la lista civica Rete Democratica hanno manifestato una forte chiusura rispetto all’apertura dell’impianto di trattamento dei rifiuti all’Inviolata.

“L’apertura di tale impianto in una zona adiacente alla frazione di Santa Lucia, zona che necessita da anni di bonifica, impatterebbe direttamente sulla salubrità dell’ambiente di Fonte Nuova e sulla salute della sua cittadinanza – scrive il Pd Fonte Nuova sui propri canali social –. Ribadiamo che, prima di essere rappresentanti locali del PD, siamo rappresentanti dei cittadini di Fonte Nuova e come tali la nostra priorità è la tutela della loro salute e la salvaguardia dell’ambiente in cui vivono. Non possiamo accettare che quella che impropriamente viene chiamata ‘emergenza rifiuti’ del comune di Roma, che invece è un problema strutturale, ricada sui cittadini di Fonte Nuova, che tra l’altro sono tra i più virtuosi nella pratica della raccolta differenziata con una percentuale superiore al 75% e diversi riconoscimenti a livello nazionale.

Come Partito Democratico di Fonte Nuova promuoveremo un coordinamento dei circoli dei comuni interessati dalla decisione di Roma e proponiamo fin da ora un tavolo di confronto che coinvolga la cittadinanza e le amministrazioni dei comuni interessati, nell’ottica della ricerca di soluzioni condivise.

Non accettiamo che le scelte fatte da altri vengano pagate da noi.

Saremo con tutte le organizzazioni di cittadini nel promuovere qualunque azione si ritenesse necessaria per mettere in discussione una decisione presa d’imperio dal sindaco di Roma a detrimento dei cittadini dei Comuni della provincia che rischiano di trovarsi a pagare le scelte, o non scelte, degli anni passati di Roma.

Il ciclo dei rifiuti della capitale deve essere gestito in maniera virtuosa e senza ricorrere a soluzioni tampone che, di fatto, non coinvolgono il territorio comunale di Roma ma i territori dell’area metropolitana”.

Una posizione analoga a quella del sindaco civico Piero Presutti che aveva espresso la scorsa settimana il proprio appoggio nei confronti del primo cittadino di Guidonia Mauro Lombardo in merito a questa vicenda.

Quest’oggi alle 18.00 si terrà a Fonte Nuova, come a Guidonia, un Consiglio straordinario per discutere dell’ordinanza emessa dal sindaco metropolitano di Roma Roberto Gualtieri.

“A seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco di Città Metropolitana per l’attivazione di tutte le procedure per la rapida messa in funzione del TMB in località Inviolata, come Circolo Pd Fonte Nuova e gruppo consiliare Rete Democratica Fonte Nuova sosterremo i sindaci di Fonte Nuova e Guidonia, insieme ai cittadini e alle associazioni da anni impegnati per la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, nelle azioni che si renderanno necessarie per scongiurare il trasferimento dei rifiuti di Roma sul nostro territorio e sui comuni dell’area metropolitana di Roma”, ha commentato la segretaria dem di Fonte Nuova Eleonora Panzardi.