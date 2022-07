Fonte Nuova, tutti i nomi della giunta

Piero Presutti ha completato la giunta che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni. Il sindaco di Fonte Nuova ha confermato due assessori uscenti e ha affidato la casella mancante a un ex consigliere. Lorena Colasanti e Riccardo Guidarelli faranno ancora una volta parte della squadra di governo della città, mentre la novità è costituita dall’ingresso in giunta di Maurizio Guccini, esponente di FdI in Consiglio nella scorsa consiliatura. La nuova squadra verrà presentata al gran completo nel corso del Consiglio comunale in programma per lunedì 25 luglio e quest’oggi Piero Presutti assegnerà anche le deleghe: al vicesindaco Umberto Falcioni de La Prua verranno assegnate le deleghe al Personale e al Bilancio; in quota FdI Francesca Di Paolo si occuperà del Sociale, Cecilia Vitelli sarà ancora una volta al Commercio e Maurizio Guccini avrà Comunicazione, Cultura e Decoro Urbano; confermate le deleghe a Davide Carrarini (Urbanistica), Lorena Colasanti (Lavori Pubblici) e Riccardo Guidarelli (Pubblica Istruzione). Al momento resta fuori dalla giunta Rete Democratica, lista civica sostenuta del Pd, per la quale si profila un appoggio esterno.