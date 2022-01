Vita Nuova: “Torre San Biagio pericolante, l’amministrazione non interviene”

A Fonte Nuova i consiglieri comunali della lista civica Vita Nuova Graziano Di Buò e Daniele Mazzoni denunciano lo stato di abbandono della Torre San Biagio.

In un recente sopralluogo i due esponenti d’opposizione hanno constatato come la torre, tuttora pericolante, non sia stata messa in sicurezza e che l’ordinanza emessa dal vicesindaco Riccardo Guidarelli non venga di fatto rispettata.

“L’ordinanza prevedeva l’interdizione al pubblico passaggio nei pressi della torre e risale a oltre tre anni fa – spiegano l’ex sindaco Di Buò e il consigliere Mazzoni –. Per un certo periodo la strada è stata transennata, ma poi tutto è sparito come se nulla fosse. L’amministrazione è rimasta sorda e insensibile alle mozioni e alle interrogazioni consiliari da noi presentate, con le quali chiedevamo di mettere in sicurezza la torre a salvaguardia dell’incolumità quanti fruissero di via Torre San Biagio. E poi non ci sembra giusto rischiare che la torre venga giù e perdere in quel modo un valore del nostro patrimonio”.

I consiglieri di Vita Nuova vanno oltre e lanciano un attacco che anticipa la campagna elettorale, che partirà di fatto tra qualche mese, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno in primavera e che coinvolgeranno anche i cittadini di Tor Lupara e Santa Lucia.

“Crediamo che questo sia un esempio eclatante di quanta poca considerazione ha questa amministrazione nei confronti dei cittadini di Fonte Nuova. Dubitiamo che questa giunta avrà il tempo per farci ricredere visto che si è quasi giunti alla fine del mandato del sindaco Presutti”.