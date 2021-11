Villalba, scuola di via Palermo di nuovo nel mirimo

Materiali vari della scuola trovati accatastati, forse pronti per essere portati via o incendiati. E’ così che stamattina è stato trovato, all’apertura, il plesso di via Palermo, a Villalba. Raid vandalico o vero tentativo di saccheggio ancora non si sa. Chi è entrato si è mosso probabilmente in tutte le aule, poi potrebbe essere stato interrotto visto che tutto è rimasto dentro con due cumuli di carte uno per piano. Non è escluso che l’obiettivo potesse essere quello di dare fuoco visto che si sentiva odore di benzina. Sul posto i carabinieri per le verifiche e presente per un sopralluogo l’assessore Rosaria Morroi, gli alunni sono potuti entrare in aula alle 9 e 30.