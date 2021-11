Palombara, falco sparviero resta bloccato in un negozio per inseguire un piccione

Ha inseguito e dato la caccia ad un piccione fine dentro un negozio di casalinghi, ma poi è rimasto bloccato nel negozio perché non riusciva a trovare la via di uscita. Per salvare un falco sparviero, a Palombara, in via Tivoli, sono intervenuti i carabinieri forestali di Guidonia. I militari esperti in fauna selvatica sono riusciti a prelevarlo e, una volta fatti gli accertamenti sul fatto che non avesse ferite, lo hanno portato alle pendici del Monte Gennaro dove è stato liberato.