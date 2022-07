Tmb, il Pd: “Sosteniamo il sindaco in ogni azione”

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore all’ambiente del comune di Roma sulla prossima attivazione del Tmb di Guidonia Montecelio a seguito dell’emergenza sanitaria deflagrata a Roma con l’incendio che ha colpito l’area di Malagrotta, esprimiamo il nostro sostegno a tutte le iniziative che il sindaco Lombardo vorrà mettere in campo a tutela del ruolo della città e della salute dei cittadini”. A dirlo il gruppo e il Pd di Guidonia Montecelio in un post su Facebook. “Sono note le ragioni per le quali in questi anni ci siamo sempre espressi contro l’apertura dell’impianto e, pur comprendendo la situazione di emergenza nella quale l’incendio di Malagrotta ha ridotto Roma, aggravando una situazione che la mancata costruzione di impianti necessari alla chiusura del ciclo, contravvenendo al piano regionale dei rifiuti, aveva già reso insostenibile, riteniamo tuttavia che una decisione tanto delicata come quella di attivare il Tmb, sull’apertura del quale ci sono tutt’ora contenziosi in corso, quand’anche fosse circoscritta ad un periodo limitato nel tempo necessario a riattivare l’impianto danneggiato a Malagrotta, non possa essere adottata con una comunicazione a mezzo stampa di un atto unilaterale senza nemmeno attivare un tavolo di concertazione con i comuni coinvolti. Vogliamo che si rispettino i nostri cittadini il cui diritto alla salute ha lo stesso valore di quello dei cittadini della capitale”.