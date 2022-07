Festa dei Patrioti, Giorgia Meloni arriva a Palombara

Fratelli d’Italia con tutti i suoi big regionali e nazionali sarà a Palombara Sabina per la Festa dei Patrioti. “Il giorno che verrà. Storie, contenuti, progetti per l’Italia di domani”, è il claim scelto per l’edizione di quest’anno. È prevista la presenza del vice presidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, di tutto il gruppo consiliare in Regione Lazio, del sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi e dei dirigenti regionali e provinciali del partito. Chiuderanno la festa gli interventi del capogruppo alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida e della presidente di FdI Giorgia Meloni.

L’appuntamento è per le 17.45 a Palombara Sabina, lungo la passeggiata in viale XXIV Maggio.

Per la Festa dei Patrioti sarà operativa una linea Tpl dalle 15.00 alle ore 21.00, presso il parcheggio del campo sportivo di Palombara in Piazzale Giovanni Paolo II. La navetta sarà identificata dalla dicitura “Navetta Piazza Vittorio Veneto”.