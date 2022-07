Festival del Cinema di Montecelio, Bertucci: “Importante occasione di cultura”

“Valorizzare la cultura in ogni sua iniziativa. Per questo vanno salutate con orgoglio e sostenute al massimo le iniziative come quella che parte al Teatro Chisciotte di Montecelio”. Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, saluta con favore l’avvio della seconda edizione del “Festival del cinema di Montecelio”, dedicata alla vita e alle opere di Fabrizio De André raccontate dagli artisti del grande schermo ed in partenza martedì 12 luglio alle ore 21 nello spazio aperto del Teatro Chisciotte con “Faber, vita, battaglie e canzoni”, regia di Bruno Bigioni e Romano Giuffrida.

“Intendo augurare di cuore un grande successo al direttore artistico Mario Eleno, a Sergio Fedeli e Nicola De Bonis, curatori ed organizzatori della rassegna, e a tutta la Compagnia degli Innamorati Erranti per il coordinamento artistico: quello che fanno ormai da anni a Montecelio – prosegue Bertucci – è un’opera di alto impatto culturale che merita il sostegno dell’amministrazione comunale”. Spesso il rischio, nelle programmazioni culturali, è infatti quello di privilegiare il grande evento a discapito del piccolo. “Abbiamo richiamato la necessità di valorizzare i teatri territoriali e le compagnie locali, veicolo di programmazioni e iniziative culturali di grande impatto ed altrettanto pregio. E’ proprio da iniziative come quella al Teatro Chisciotte che può ripartire la scintilla di una cultura comunitaria e condivisa, che sia davvero di tutti. Centrale, è la parola giusta”, chiude Bertucci.