Tivoli, posticipata al 15 giugno la scadenza della prima rata Tari

La scadenza della prima rata dell’acconto della tassa sui rifiuti (Tari) 2021 è posticipata da lunedì 31 maggio a martedì 15 giugno. È quanto deciso dalla Giunta comunale di Tivoli.

Lo spostamento della scadenza di questa prima rata è dovuta alle difficoltà oggettive incontrate dagli uffici nel predisporre l’invio degli atti ai cittadini a causa della chiusura, per alcuni giorni, del settore finanziario, nel quale si sono registrati tra fine aprile e inizio maggio diversi casi di positivi al Sars-Cov-2 tra i dipendenti comunali.

Il pagamento dell’acconto potrà avvenire in tre rate con scadenza 15 giugno, 31 luglio e 30 settembre 2021.

«Stanno partendo proprio in questi giorni le bollette in acconto, nel timore che arrivassero oltre la scadenza della prima rata, abbiamo ritenuto di posticiparla al 15 giugno. Ringrazio i dipendenti degli uffici che, nonostante le difficoltà dovute al piccolo cluster di contagi, è riuscito a definire la procedura in tempi brevi», commenta l’assessora al Bilancio Maria Rosaria Cecchetti. «In continuità con l’innovazione introdotta nello scorso anno in base alle indicazioni Arera, le bollette hanno assunto una nuova veste, che permetterà ai cittadini di verificare la propria utenza, con riferimento ai pagamenti delle annualità precedenti. Avremmo oggi voluto pensare a questo lungo periodo di chiusure economiche e di confinamento dovuti alla pandemia da Covid-19 come a un brutto momento del passato; purtroppo dobbiamo continuare ancora per un po’ a convivere in sicurezza con il nuovo Coronavirus, fiduciosi, però, in un sempre più vicino ritorno alla normalità».

Si ricorda che il pagamento delle tre rate in acconto dovrà comunque avvenire non oltre il 30 settembre.

Gli uffici sono a disposizione per informazioni o delucidazioni (esclusivamente su appuntamento da prendere tramite telefono o e-mail), in largo Padre Bischi, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Si ribadisce che gli uffici sono raggiungibili tutti i giorni tramite e-mail e per telefono ai seguenti contatti:

Telefono, 0774.453250 – 0774.453393

Email, sportello.tari@comune.tivoli. rm.it

È possibile consultare regolamento e modulistica sul sito istituzionale del Comune di Tivoli www.comune.tivoli.rm.it (sezione “Imposte e tributi” e “Tari”)​